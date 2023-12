Trueorth Gems Aktie: Aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die True North Gems-Aktie zeigt eine starke Aufwärtsbewegung der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, wodurch der RSI-Wert auf 100 gestiegen ist. Dies deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, zeigt der RSI einen Wert von 66, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von True North Gems in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Dividendenrendite der True North Gems-Aktie liegt bei 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der True North Gems-Aktie mit -50 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,04 CAD auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Abstand -25 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der True North Gems-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.