Truecaller AB Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anleger festgestellt haben. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen war auch verstärkt positives Feedback zu dem Unternehmen Truecaller zu vernehmen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Diese Einschätzung spiegelt sich auch im Anleger-Sentiment wider, das insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Truecaller liegt der RSI aktuell bei 16,62, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI für den Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beträgt 51,86, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Gut" für den RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Truecaller-Aktie bei 31,26 SEK liegt, was einer Entfernung von -6,27 Prozent vom GD200 (33,35 SEK) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal gewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 31,97 SEK, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich für den Aktienkurs also eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Kontext hat die Aktie von Truecaller in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" vergeben. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Truecaller als "Neutral"-Wert eingestuft.