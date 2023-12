Truecaller AB Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Diskussionen rund um Truecaller in den sozialen Medien geben Anlegern deutliche Signale über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Truecaller bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Truecaller für die vergangenen Monate nur eine schwache Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat eine positive Änderung erfahren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 33,11 SEK für den Schlusskurs der Truecaller-Aktie. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 34,52 SEK, was einer positiven Veränderung von 4,26 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs liegt auch über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der Truecaller führt bei einem Niveau von 39,67 zur Einstufung "Neutral", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 33,74 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Truecaller-Aktie.