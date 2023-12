Truecaller AB Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Truecaller-Aktie wird derzeit sowohl technisch als auch von den Anlegern positiv bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) einen Wert von 21,93 aufweist, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 33, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Truecaller-Aktie daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt ebenfalls positive Bewertungen für Truecaller. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt.

Auch aus technischer Sicht erhält die Truecaller-Aktie positive Bewertungen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 33,09 SEK, während der Aktienkurs bei 35,13 SEK liegt, was einer Abweichung von +6,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 31,81 SEK, was einer Abweichung von +10,44 Prozent entspricht und somit auch eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch eine negative Veränderung. Dies wird durch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen sowie negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild deutlich. Insgesamt erhält Truecaller daher in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Truecaller-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung mehrheitlich positiv bewertet wird, jedoch die negative Veränderung im Sentiment und Buzz beachtet werden sollte.