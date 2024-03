Truecaller AB Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier zu einem bestimmten Zeitpunkt überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Truecaller wurde der RSI für die letzten 7 Tage und für einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 22,19 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Truecaller-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25, der sich auf die letzten 25 Handelstage bezieht, zeigt dagegen an, dass Truecaller weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Truecaller derzeit bei 32,63 SEK liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 29,59 SEK aus dem Handel ging und einen Abstand von -9,32 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 28,97 SEK, was einer Differenz von +2,14 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Truecaller wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz um Truecaller haben sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies wird positiv bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt wurden. Zusammenfassend erhält Truecaller für dieses Kriterium daher eine "Gut"-Bewertung.