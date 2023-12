Truecaller AB Aktie: Interessante Aussichten?

Die Anlegerstimmung gegenüber Truecaller war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es fünf positive und sechs negative Tage, und an zwei Tagen war keine eindeutige Richtung erkennbar. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Schlecht"-Einschätzung für Truecaller abgegeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Truecaller keine wesentliche Veränderung in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat in diesem Zeitraum leicht abgenommen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ein neutrales Bild für die Truecaller-Aktie. Der RSI7 beträgt 35,96 und der RSI25 liegt bei 35,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Truecaller-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,09 SEK lag, während der letzte Schlusskurs (34,98 SEK) um +5,71 Prozent abweicht, was aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Bewertung gilt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (31,71 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs (+10,31 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Truecaller-Aktie damit auf Basis der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.