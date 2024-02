Truecaller AB Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Truecaller im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Truecaller beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Truecaller wurde eine starke langfristige Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Truecaller derzeit bei 33,35 SEK. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 31,26 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -6,27 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 31,97 SEK, was einer Differenz von -2,22 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und reicht von 0 bis 100. Der RSI von Truecaller liegt bei 16,62, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 51, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird für diese Kategorie daher die Einstufung "Gut" vergeben.