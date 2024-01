Trübe Prognose bei Mobileye: Negative Auswirkungen auf Infineon-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am Donnerstagmittag führten die Aktien von Infineon den DAX von unten an.

Infineon, der führende Chipkonzern, verzeichnete am Donnerstagmittag einen trüben Geschäftsverlauf, was zu einem Abstieg des Aktienkurses im DAX führte. Letztendlich fiel dieser um 2,05 Prozent auf 34,92 Euro. Zuvor hatte das Unternehmen noch höhere Gewinne verzeichnet. Dies bedeutet für das noch junge Börsenjahr 2024 einen Rückgang von fast zehn Prozent.

Diesem traurigen Trend folgend, hat ein Händler Mobieleye ins Spiel gebracht, eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Giganten Intel. Mobileye rüstet Fahrzeuge verschiedener Hersteller mit Assistenzsystemen aus und arbeitet auch an Technologie für selbstfahrende Autos.

Es wurde bekanntgegeben, dass die Kunden noch immer eine beträchtliche Anzahl an Hardware-Komponenten für Fahrassistenzsysteme auf Lager haben und diese zunächst verarbeiten werden. Aufgrund dieser Aussage rechnet das Unternehmen für das erste Quartal mit einem Umsatz, der deutlich unter dem des Vorjahreszeitraums liegt. Dies ist auch für Infineon von Bedeutung, da das Unternehmen stark von der Automobilbranche abhängig ist.

Die Bekanntmachungen von Mobileye haben daher unter den Investoren von Infineon Besorgnis ausgelöst. An der Mehrländerbörse EURONEXT verzeichnete der Konkurrent von Infineon, STMicroelectronics, am Donnerstagnachmittag einen Einbruch des Aktienkurses um 4,7 Prozent. Im NASDAQ-Handel fiel der Kurs von Mobileye um 25,85 Prozent auf 29,45 US-Dollar, während die Intel-Anteile einen Verlust von 0,34 Prozent auf 46,89 US-Dollar verbuchten.

In Anbetracht der düsteren Aussichten für die kommenden Monate, haben die Anleger ihre Anteile an Infineon in große Unruhe versetzt. Die wichtigste Frage, die sich derzeit stellt, ist, wie dieser Abstieg gestoppt werden kann. Die zunehmende Abhängigkeit von der Automobilindustrie und die Verwendung von Chipkomponenten für Fahrassistenzsysteme machen Infineon anfällig für negative Entwicklungen in diesem Sektor.

Die kommenden Quartalszahlen werden zeigen, ob das Unternehmen in der Lage ist, sich von dieser Abwärtsentwicklung zu erholen und seinen Platz im DAX zurückzuerobern. Bis dahin werden Investoren genau beobachten, wie sich die Situation bei Mobileye und deren Auswirkungen auf die Infineon-Aktien entwickelt.

Nachricht im Orginal