Trübe Kauflaune und hohe Kosten: Verlust des Modehändlers About You schwillt an

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler About You kämpft weiter mit dem schwierigen inflationsgeprägten Marktumfeld und einer schwachen Konsumstimmung. Die Hanseaten konnten zwar auch in ihrem dritten Geschäftsquartal weiter wachsen, rutschten aber im Vergleich zum Vorjahr tiefer in die roten Zahlen. Dabei schlugen einerseits hohe Kosten und viele Rabattaktionen zu Buche, aber auch die Investitionen in Wachstumsinitiativen, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte.

In den drei Monaten bis Ende November stieg der Konzernumsatz den Angaben zufolge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf knapp 555 Millionen Euro. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verschlechterte sich hingegen auf minus 43,1 Millionen Euro. Vor einem Jahr waren es noch minus 30,5 Millionen Euro gewesen. Unter dem Strich vergrößerte sich der Verlust auf 62 Millionen Euro nach einem Minus von knapp 40 Millionen Euro vor einem Jahr.

Das frühere SDax-Unternehmen hatte nach einem massiven Kursverfall an der Börse im Dezember den Index der kleineren Werte verlassen müssen. Bereits im Herbst hatte About You wegen der flauen Verbraucherstimmung seine Prognosen für das Geschäftsjahr gesenkt, diese bestätigte das Management nun.

Der Modehändler hat inzwischen Gegenmaßnahmen eingeleitet bei Lagerbeständen und Logistik sowie an der Kostenschraube bei Personalplanung und im Marketing gedreht. Diese Schritte hätten im vergangenen Quartal bereits Früchte getragen, hieß es weiter. Mitgründer und Co-Chef Tarek Müller zeigte sich daher laut Mitteilung weiter zuversichtlich, beim bereinigten Betriebsergebnis im kommenden Geschäftsjahr 2023/24 die Gewinnschwelle zu erreichen./tav/tih/mis