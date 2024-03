True Partner Capital Holding Ltd Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die True Partner Capital-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 0,57 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,51 HKD, was einer Abweichung von -10,53 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,49 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,08 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen True Partner Capital diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von True Partner Capital zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin, sowohl auf der 7-Tage- als auch auf der 25-Tage-Basis, mit einem Niveau von 16,67.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die True Partner Capital-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.