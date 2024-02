True Leaf Brands Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Maven Brands betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Maven Brands weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt dasselbe Bild, mit einem Wert von 50 und somit erhält die Aktie auch in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Maven Brands-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,02 CAD weicht daher um -33,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auf 50-Tage-Basis beträgt der Durchschnitt aktuell 0,02 CAD, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Maven Brands somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikanten Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Maven Brands-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Maven Brands somit von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.