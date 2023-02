True Fit kündigt erweiterte Zusammenarbeit mit Google Cloud an, um datengesteuertes Wachstum für Modehändler zu ermöglichen

Boston (ots/PRNewswire) -True Fit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3785250-1&h=544458255&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3785250-1%26h%3D3564751476%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.truefit.com%252FHome%26a%3DTrue&a=True+Fit), eine datengesteuerte fitte Personalisierungsplattform für Modehändler und Marken, hat bekanntgegeben, dass es seine strategische Partnerschaft mit Google Cloud (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3785250-1&h=3771010551&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3785250-1%26h%3D54982474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcloud.google.com%252F%26a%3DGoogle%2BCloud&a=Google+Cloud) erweitert hat.Durch die stärkere Integration von wichtigen Google Cloud-Diensten, BigQuery und dem Analytics Hub von BigQuery, optimiert True Fit die Art und Weise, wie es die Daten und Analyse von seinem Fashion (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3785250-1&h=2998946496&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3785250-1%26h%3D2997737%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.truefit.com%252Fen%252FProducts%252FGenome%26a%3DFashion%2B&a=Fashion+)Genome, dem weltweit größten vernetzten Datensatz für Mode und Bekleidung, seinen Einzelhandels- und Markenpartnern zur Verfügung stellt und mit ihnen teilt.True Fit's Fashion Genome bringt Daten von 80 Millionen aktiven Mitgliedern und mehr als 17.000 Marken zusammen, um Einsichten zu erschließen und Käufern eine passende Personalisierung zu bieten. Die von der Plattform generierten passgenauen Empfehlungen schaffen Vertrauen in die Kaufentscheidungen der Kunden. Dies hilft Einzelhändlern, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Konversionsrate zu erhöhen und den Umsatz zu steigern, während gleichzeitig die passformbedingten Rücksendungen reduziert werden, um Wachstum zu erzielen.True Fit nutzt BigQuery, eine vollständig verwaltete, Cloud-basierte Data-Warehousing-Lösung, die eng mit den Google Cloud-Produkten integriert ist, und Analytics Hub, einen Dienst innerhalb von BigQuery, der die Bereitstellung von Daten vereinfacht, um seinen Einzelhandelspartnern mehr verwertbare Erkenntnisse zu liefern. Dies fördert eine verbesserte Personalisierung, was es Marken und Einzelhändlern noch einfacher macht, das Fashion Genome (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3785250-1&h=3548356919&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3785250-1%26h%3D1408048898%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.truefit.com%252Fen%252FProducts%252FGenome%26a%3DFashion%2BGenome&a=Fashion+Genome) zu nutzen, um Kunden-Einkaufswege zu personalisieren.Raj Chandrasekaran, CTO bei True Fit, kommentierte: „Die Optimierung der Datenzustellung und die Ermöglichung umsetzbarer Erkenntnisse durch unsere Google Cloud-Integration bedeutet, dass unsere Einzelhandelspartner großartige Einkaufserlebnisse, höhere Konversionsraten und letztendlich höhere Einnahmen bieten können. Unsere Fähigkeit, Datenmengen zu verarbeiten und Daten einfach mit unseren Kunden auszutauschen, wurde durch die Zusammenarbeit mit BigQuery und Analytics Hub vorangetrieben".„Einzelhändler möchten vereinfachen, wie sie Daten verwalten und analysieren, um wirkungsvollere Einblicke für ihr Unternehmen zu gewinnen", sagte Carrie Tharp, Vice President, Retail bei Google Cloud. „Da True Fit's Fashion Genome jetzt tiefer in Google Cloud integriert ist, können Einzelhändler unsere Technologie auf ihre wichtigsten Datensätze anwenden, um neuen Geschäftswert zu erschließen und mehr personalisierte Kauferlebnisse für Verbraucher zu schaffen".„Unsere erweiterte Partnerschaft mit Google Cloud, die es uns ermöglicht, Einzelhändlern leichteren Zugang zu Erkenntnissen aus wichtigen Datensätzen zu bieten, wird im Kontext des wirtschaftlichen Gegenwinds und der Unsicherheit, die wir weltweit sehen, noch relevanter", kommentierte William R. Adler, CEO von True Fit. „Fähigkeiten, die Einzelhändlern helfen, hart umkämpfte Konversionen zu gewinnen und gleichzeitig Margen beizubehalten, werden umso wichtiger werden".Informationen zu True FitTrue Fit ist der führende Plattform-Bekleidungs- und Schuhhändler, der dazu eingesetzt wird, die Passform zu optimieren und das Vertrauen der Käufer zu steigern. Seine Plattform besteht aus den umfassendsten Schuh-, Bekleidungs- und Verbraucherdaten, die 17.000 Marken und mehr als 80 Millionen aktive Mitglieder repräsentieren. Der Datensatz von True Fit ist organisiert und vernetzt, um das Einkaufserlebnis zu optimieren, die Kundenbindung zu fördern und Einzelhändlern beispiellose Einblicke und Datendienste zu bieten.