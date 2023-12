True Drinks Holdings-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie leisten. Bei der Bewertung werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In Bezug auf Charlie's zeigte die Analyse interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch negativ abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Von fundamentaler Seite betrachtet, ist Charlie's im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Getränke) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2117,31, was einem Abstand von 5144 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,38 entspricht. Auf dieser Basis ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Charlie's derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Getränke. Dieser Unterschied von 3,8 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,8 %) führt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Ergebnisse. In den vergangenen zwei Wochen wurde Charlie's von den überwiegend privaten Nutzern als besonders positiv bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.