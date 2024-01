True Drinks Holdings Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die technische Analyse der Charlie's-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,09 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,12 USD weicht somit um +33,33 Prozent ab, was auf charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,1 USD über dem letzten Schlusskurs (+20 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit positiven Themen an acht Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividende von Charlie's beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,08 % für Getränke. Dies führt zu einer niedrigeren Bewertung und der Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Charlie's weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,2 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 41,79 liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt erhält die Charlie's-Aktie somit eine gute Bewertung aufgrund der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments, während die Dividendenpolitik und der Relative Strength Index neutral bis schlecht ausfallen.