True Drinks Holdings Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Charlie's RSI liegt bei 49,68, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 38,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Charlie's gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Charlie's derzeit mit 2117,31 sehr hoch und liegt mit 5562 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke) von 37. Die Aktie wird daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Charlie's besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die negative überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung für Charlie's.