TrueCar Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmung und der Buzz: Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien, sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Truecar wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Analysteneinschätzung: Im vergangenen Jahr ergab sich für Truecar eine neutrale Bewertung, mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einschätzungen von Analysten. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Insgesamt erhält die Truecar-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Technische Analyse: Die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Truecar-Aktie der letzten 200 Handelstage von 2,55 USD zum aktuellen Kurs von 3,67 USD beträgt +43,92 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 3,35 USD liegt mit einer Abweichung von +9,55 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Truecar eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und fünf negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Truecar daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Truecar somit von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.