TrueCar Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Truecar-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,58 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,87 USD, was einen Anstieg um 50 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,45 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+12,17 Prozent), wodurch die Truecar-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Truecar also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik zugesprochen.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls ein "Neutral"-Rating zur Folge hat. Insgesamt wird der Aktie von Truecar bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Truecar-Aktie. Der RSI7 liegt bei 50,87 und der RSI25 bei 39,23, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen zur Truecar-Aktie veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen vermehrt mit positiven Themen rund um Truecar beschäftigt, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine Bewertung von "Neutral" für die Truecar-Aktie.