TrueCar Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von Truecar unterlag in den vergangenen Monaten einer neutralen Diskussionsintensität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer schlechten Einstufung führte. Analysten bewerten die Aktie insgesamt neutral, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 0 USD liegt, was auf eine negative Entwicklung des Aktienkurses hindeutet. Die technische Analyse zeigt hingegen eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 32,37 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 17,71 Prozent über dem letzten Schlusskurs auf eine positive Entwicklung hin.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer wider, sowohl in den letzten Tagen als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Truecar daher eine schlechte Einschätzung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung ebenfalls als schlecht bewertet.