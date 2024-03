TrueCar Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung der Anleger für Truecar wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der angesprochenen Themen rund um den Wert war neutral. Aufgrund dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Truecar insgesamt eine "Neutral"-Bewertung abgegeben, da es keine Kaufempfehlungen, eine neutrale Empfehlung und keine negativen Bewertungen gab. Es gab keine Analystenupdates zu Truecar im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Truecar liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 3,67 USD lag. Daher wird Truecar insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ergeben sich positive Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Truecar-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,66 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,67 USD, was einer positiven Abweichung von 37,97 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,48 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Abweichung von 5,46 Prozent führt. Daher erhält Truecar eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Truecar ergibt eine neutrale Bewertung mit einem RSI von 38,18 für 7 Tage und 50,78 für 25 Tage. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Truecar basierend auf der Anleger-Stimmung, den Analystenempfehlungen, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.