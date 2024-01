TrueCar Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Truecar-Aktie bei 3,19 USD liegt, was einer Entfernung von +31,82 Prozent vom GD200 (2,42 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,76 USD. Dies bedeutet einen Abstand von +15,58 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt erhält die Truecar-Aktie somit eine positive Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung mit einem "Schlecht"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Truecar-Aktie zeigt, dass sie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der langfristige RSI hingegen zeigt ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Truecar-Aktie eine negative Bewertung in Bezug auf den RSI.

Abschließend zeigt die Analysteneinschätzung, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 "Neutral"-Einstufungen vorliegen. Somit erhält die Truecar-Aktie im Durchschnitt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, daher bleibt die Bewertung unverändert.

Insgesamt ergibt sich somit eine kritische Analyse der Truecar-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und der Analysteneinschätzung.