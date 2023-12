TrueBlue Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "TSS":

Trueblue: Anleger-Stimmung neutral, Dividendenrendite schlecht und Aktienkursentwicklung negativ

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in Bezug auf Trueblue war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Trueblue im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen eine Rendite von 0 % aus, was 5,28 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 5,28 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Trueblue mit einer Rendite von -35,5 Prozent mehr als 180 Prozent darunter. Die "Professionelle Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 3,47 Prozent. Auch hier liegt Trueblue mit 38,96 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung zwar neutral ist, die Dividendenrendite jedoch schlecht ist und die Aktienkursentwicklung negativ. Trueblue wird insgesamt als neutraler Wert eingestuft.