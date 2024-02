TrueBlue Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Das Internet und insbesondere die sozialen Medien haben einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Interesse an bestimmten Aktien. Bei Trueblue hat die Diskussion in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Langfristig gesehen prognostizieren Analysten eine positive Entwicklung der Trueblue-Aktie und vergeben insgesamt eine gute Einschätzung. Das Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, was eine potenzielle Performance von 56,99 Prozent darstellt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Trueblue im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor und im Bereich der professionellen Dienstleistungen eine deutlich schlechtere Performance aufweist, was zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Trueblue sowohl im Vergleich zur 200-Tage-Linie als auch zur 50-Tage-Linie negativ abschneidet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.