TrueBlue Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung rund um das Unternehmen. Eine Analyse von Trueblue auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren, die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen jedoch hauptsächlich positive Themen diskutierten. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Bewertung "Gut".

Langfristig gesehen wird die Trueblue-Aktie auch von Analysten positiv eingeschätzt, mit einer Gesamtbewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten, das Kursziel wird jedoch auf 20 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 32,63 Prozent entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich liegt Trueblue mit einer Rendite von -35,5 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 73,88 Prozent. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.