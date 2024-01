TrueBlue Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,73 liegt die Aktie von Trueblue unter dem Branchendurchschnitt von 53,67 Prozent in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Trueblue-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,6 USD. Der letzte Schlusskurs von 15,34 USD weicht somit um -1,67 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 13,75 USD, wodurch der letzte Schlusskurs um +11,56 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie von Trueblue zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Tendenz auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Des Weiteren wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen von privaten Nutzern in sozialen Medien abgegeben, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse ein gemischtes Bild, mit einer unterbewerteten Aktie auf fundamentaler Basis, positiven charttechnischen Signalen, aber einem insgesamt schlechten Sentiment und negativen Anleger-Stimmung.