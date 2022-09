Trotz des Hypes bleibt UnionTech, der Marktführer im Bereich 3D-Druck, eine kleine Geldgeberin

Kernaussagen: Der führende Hersteller von 3D-Druckanlagen UnionTech hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde bescheidene 28,8 Millionen US-Dollar erhalten und expandiert damit in Geschäftsbereiche der gesamten 3D-Druck-Wertschöpfungskette Das Unternehmen muss seine Marktpräsenz auf weitere Branchen ausdehnen und seine Technologie verbessern, um in die nächste Entwicklungsphase vor dem geplanten Börsengang einzutreten, Von Trevor Mo Nachdem der 3D-Druck jahrelang vor allem in der “Gee… Hier weiterlesen