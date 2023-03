Trotz Crash: Aus 3 Gründen kaufe ich die Block-Aktie jetzt günstig erneut!

Die Block-Aktie (WKN: A143D6) ist zuletzt im Crash-Modus gewesen. Hindenburg Research veröffentlichte einen Shortseller-Bericht und wies auf vermeintliche Unsauberkeiten hin. Wobei die kolportierten Vorwürfe vom Verdacht des Tolerierens von Geldwäsche und einer vermeintlich gefälschten Nutzerbasis der Cash App reichen. Definitiv schwerwiegende Anschuldigungen.

Block hat bereits eine eigene Stellungnahme veröffentlicht und geht in die Offensive. Das Management prüfe sogar rechtliche Schritte gegen den Shortseller. Das ist für mich jedoch nicht der Grund, warum ich kaufe … die Erwiderungsschrift ist eher sachlich gehalten. Aber auch das ist vielleicht eine gute Taktik.

Jedenfalls kaufe ich heute die Block-Aktie erneut. Das Skin in the Game des Managements, die günstige Bewertung und das Marktpotenzial ist das, worauf ich mich lieber konzentriere als auf Shortseller-Berichte.

Block-Aktie: Skin in the Game des Managements

Hinter der Block-Aktie steht bekanntlich Jack Dorsey. Er ist der amtierende CEO des Unternehmens und, vor allem, maßgeblich investiert. Dorsey hat ein Nettovermögen von 4,7 Mrd. US-Dollar, wovon das meiste Geld in Aktien des Zahlungsdienstleisters stecken dürfte. Egal was passiert, Dorsey hat vermutlich eine Menge mehr zu verlieren als ich mit meiner Investition.

Natürlich kann Dorsey als CEO nicht das ganze Geschäft im Blick haben. Aber sein hohes Skin in the Game gibt mir die Zuversicht, dass es bei Block unter seiner Führung eigentlich mit richtigen Dingen zugehen sollte. Solche fundamentalen Anschuldigungen und ein Fünkchen Wahrheitsgehalt könnten den Geschäftsmann hart treffen und gegebenenfalls ruinieren.

Dorsey hat sich außerdem vor einiger Zeit als CEO für Block entschieden und dafür Twitter verlassen. Selbst sein Aktienvermögen konzentrierte er primär auf die Aktien des Zahlungsdienstleisters. Alles in allem gibt mir das viel Zuversicht, dass Dorsey zumindest kein Interesse daran hat, solche Unsauberkeiten im eigenen Unternehmen zu haben.

Die günstige Bewertung

Anstatt auf die Vorwürfe von Hindenburg Research konzentriere ich mich damit lieber auf die Chance und die günstige Bewertung der Block-Aktie. Durch den Crash sind die Anteilsscheine auf eine Marktkapitalisierung von 37,2 Mrd. US-Dollar gefallen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt auf Basis dieses Wertes nun bei einem Wert von ca. 4. Ein preiswertes Bewertungsmaß, das ich gerne noch einmal für einen Dip nutze.

Zumal hinter Block ein eigentlich wachstumsstarkes Geschäftsmodell steckt. Das US-Unternehmen wies im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022 ein Umsatzwachstum von 33 % auf 2,82 Mrd. US-Dollar (ohne Bitcoin-Erlöse) aus. Zudem kletterte der Gross Profit um 40 % auf 1,66 Mrd. US-Dollar. Mit einem bereinigten EBITDA von 284 Mio. US-Dollar ist das Unternehmen gemessen an dieser Kennzahl profitabel, auch wenn das Nettoergebnis immer mal wieder einen Schritt vor und dann wieder zurück geht.

Die Block-Aktie ist jedoch ein wachstumsstarker Zahlungsdienstleister. Mit der Cash App und dem Zahlungsabwickler Square sehe ich zwei starke Geschäftsbereiche, auf die ich mich in Zukunft konzentriere. Hindenburg Research werte ich für mich eher als eine Dip-Chance.

Block-Aktie: Viel Wachstumspotenzial!

Zu guter Letzt sehe ich bei der Block-Aktie noch eine Menge Wachstumspotenzial. Gerade die Symbiose aus einem Zahlungsabwickler (Square) und einer privaten Banking-App (Cash App) ist für mich eine spannende Ausrichtung. Es führt zu einem Ökosystem, das groß ist und viele verschiedene Interessen abbilden kann. Der Umsatz von zuletzt 2,82 Mrd. US-Dollar in einem einzelnen Vierteljahr sollte auch hier erst die Spitze des Eisbergs sein.

Ich setze eher darauf, dass Block zu einem führenden Ökosystem wird, wenn es um Finanzdienstleistungen und Zahlungsabwicklung geht. Und in Anbetracht des Skin in the Game von Jack Dorsey glaube ich eher, dass die Vorwürfe von Hindenburg Research mindestens aus dem Kontext gerissen sind.

Der Artikel Trotz Crash: Aus 3 Gründen kaufe ich die Block-Aktie jetzt günstig erneut! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Block. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Block.

Aktienwelt360 2023