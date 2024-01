Trophy Games Development As Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Terna":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Trophy Games Development A- betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 58,76 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,16 und führt zu einer ähnlichen "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Trophy Games Development A- festgestellt. Die Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen. Die überwiegend neutralen Themen, die diskutiert wurden, führen zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,54 EUR für den Schlusskurs der Trophy Games Development A--Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,497 EUR, was einer Abweichung von -7,96 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt erhält Trophy Games Development A- eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf das Sentiment, die Anleger-Stimmung und die technische Analyse.