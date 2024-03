Trophy Games Development As Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Trophy Games Development A- liegt bei 53,85, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 34,58 und signalisiert ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet kann ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Aktienbewertung leisten. Hierbei werden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Trophy Games Development A- ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt, dass Trophy Games Development A- in den letzten zwei Wochen eher neutral bewertet wurde. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Trophy Games Development A- beträgt 0,53 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (0,58 EUR) deutlich darüber liegt (+9,43 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,54 EUR über dem letzten Schlusskurs (+7,41 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Zusammenfassend wird Trophy Games Development A- auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.