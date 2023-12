Tronox-Anleger wird’s freuen!

Die Diskussionen um Tronox auf sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten beiden Wochen überwogen insgesamt positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Aktie von Tronox unserer Meinung nach in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Bei der Bewertung einer Aktie zählen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Sinne hat die Aktie von Tronox in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus demselben Sektor ("Materialien") hat Tronox eine Rendite von 6,67 Prozent erzielt, was 0,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Langfristig betrachtet wird die Tronox-Aktie laut Analystenmeinungen neutral eingestuft, wobei 1 positiv, 1 neutral und 1 negativ bewertet wird. Das Kursziel der Analysten wird auf 14,67 USD festgelegt, was einer künftigen Performance von 5,97 Prozent entspricht. Insgesamt bewerten wir als Redaktion die Analysteneinschätzung als "Gut".