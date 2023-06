Tronox Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Tronox-Kurs wird am 28.06.2023, 17:48 Uhr an der Heimatbörse New York mit 12.11 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Tronox entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,89 liegt Tronox unter dem Branchendurchschnitt (88 Prozent). Die Branche "Chemikalien" weist einen Wert von 68,37 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 4,55 % ist Tronox im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (48,64 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 44,09 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

3. Analysteneinschätzung: Für Tronox liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tronox vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 18,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (12,31 USD) könnte die Aktie damit um 50,28 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Tronox-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.