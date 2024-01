Tronox Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse der Tronox-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 12,8 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,16 USD liegt damit deutlich darüber, mit einem Unterschied von +10,63 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 12,41 USD, was einem Unterschied von +14,1 Prozent entspricht. Demnach erhält die Tronox-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Tronox basiert auf insgesamt 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Bewertung ist "Neutral", bestehend aus 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung. Die Kursprognose von 14,67 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 3,58 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Tronox in den letzten Wochen. Die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien ist jedoch rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält Tronox für diese Stufe daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tronox liegt bei 50,94, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 39,04 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Basis.