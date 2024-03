Tronox Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Tronox haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tronox derzeit bei 16,72 und damit 78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb eine gute Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Tronox mit einer Ausschüttung von 3,97 % im Vergleich zur Chemiebranche niedriger, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Tronox-Aktie am letzten Handelstag bei 16,39 USD lag, was einem Unterschied von +25,69 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 13,04 USD entspricht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Tronox-Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

