Tronox Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Unum Group":

Der Tronox-Kurs wird am 29.12.2022, 15:48 Uhr an der Heimatbörse New York mit 13.49 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Unser Analystenteam hat Tronox auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Tronox als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 25,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 93,04 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 13,21 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 4,52. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Tronox zahlt die Börse 4,52 Euro. Dies sind 88 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38,45. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Tronox-RSI ist mit einer Ausprägung von 55,36 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 52,1, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Tronox-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Tronox jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Tronox-Analyse.

Tronox: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...