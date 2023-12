Tronox Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Tronox liegt bei 32,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 31, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Somit wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Tronox in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die Dividendenrendite von Tronox beträgt 4,37 Prozent und liegt somit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 8273. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Tronox-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt 1 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung vor. Das Kursziel der Analysten wird bei 14,67 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 5,97 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in der Gesamteinschätzung von unserer Redaktion das Rating "Gut".