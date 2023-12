Tronox Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Tronox-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 12,88 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 13,01 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Abweichung zum GD200 von +1,01 Prozent und einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 11,86 USD, was einer positiven Abweichung von +9,7 Prozent entspricht und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Wochen eingetrübt ist. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tronox-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 43,55, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 34. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine Vermischung von positiven und negativen Meinungen über Tronox. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Tronox-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.