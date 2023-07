Troilus Gold Aktie: Es geht auch anders!

Für die Aktie Troilus Gold aus dem Segment "Gold" wird an der heimatlichen Börse Toronto am 21.07.2023, 09:38 Uhr, ein Kurs von 0.5 CAD geführt.

Diese Aktie haben wir in 5 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Troilus Gold mit einem Wert von 65,76 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 104,12 , womit sich ein Abstand von 37 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Troilus Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,57 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,5 CAD) weicht somit -12,28 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 0,52 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,85 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Troilus Gold ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Troilus Gold-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Troilus Gold wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Troilus Gold auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.