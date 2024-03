Troika Media Group Aktie: Ist das noch normal?

Die Troika Media-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,17 USD gehandelt, was einer Entfernung von -84,4 Prozent vom GD200 (1,09 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den mittleren Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 0,14 USD. Dies bedeutet, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +21,43 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Troika Media als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Troika Media-Aktie liegt bei 35 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (48,15) weist auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Troika Media.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Troika Media besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität rund um Troika Media ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Troika Media.