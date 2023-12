Troika Media Group Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um die Troika Media Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Es ergibt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Bewertung als "Schlecht"-Wert führt.

Die Kommentare und Meinungen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen insgesamt negative Meinungen über Troika Media überwiegen. In den vergangenen Tagen hingegen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Troika Media überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Troika Media-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.