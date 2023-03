Troax Panel Detection revolutioniert Maschinenschutz

Hillerstorp, Schweden, 7. März 2023 (ots/PRNewswire) -Der sicherste Maschinenschutz der Welt ist jetzt noch sicherer geworden. Troax hat das innovative Troax Panel Detection auf den Markt gebracht, ein zum Patent angemeldetes elektronisches Gerät, mit dem Sie feststellen können, ob ein Element sicher montiert ist oder nicht. Troax Panel Detection ist der Ausgangspunkt für eine neue Ära der aktiven Sicherheit für den Maschinenschutz.Troax Panel Detection ist ein automatisches Überwachungssystem, das die Sicherheit um eine Produktionszelle herum erhöht und gleichzeitig Kosten im Zusammenhang mit Unfällen vermeidet. Was bisher mechanische Sicherheit in Form von stabilen Paneelen, Pfosten und Befestigungen war, ist jetzt auch elektronische Sicherheit, die für Industrie 4.0 bereit ist.„Dies ist ein großer Tag für Troax und die gesamte Branche. Troax Panel Detection erweitert nicht nur unser Angebot, sondern definiert auch das Konzept des Maschinenschutzes neu. Indem wir Technologie auf diese Weise integrieren, gestalten wir die Verwendung unserer bestehenden Produkte noch sicherer und intelligenter", erklärt Thomas Widstrand, President und CEO der Troax Group AB.Unsichtbare Gefahren erkennenTroax Panel Detection ist ein elektronisches Gerät, das intelligent in die Vorrichtung des Elements integriert ist. Zusätzlich zu den traditionellen Vorrichtungen von Troax verfolgen die Geräte darüber hinaus, ob die Elemente nach Betrieb und Wartung wieder zusammengebaut werden. Nun ist es praktisch unmöglich, das Fehlen eines Elements nicht festzustellen.„Troax Panel Detection hebt den Maschinenschutz auf eine ganz neue Ebene. Es kann als neuer sechster Sinn für unsere Kunden angesehen werden. Jetzt besteht die Möglichkeit, Gefahren und Kosten zu erkennen, die bisher nicht gesehen wurden. Kunden, die Sicherheit und Effizienz Priorität einräumen, können jetzt mehr Verantwortung für die Sicherheit ihres Personals übernehmen", so Josephine Granell, Product Manager Machine Guarding, Troax AB.So funktioniert Troax Panel DetectionTroax Panel Detection kann bis zu SIL3/PLe eingesetzt werden und ist mit allen SPS-Systemen kompatibel. Bis zu 200 Einheiten können über ein einzelnes Kabel angeschlossen werden. Sobald ein Element demontiert wird, wird ein Signal an das SPS-System gesendet. Wählen Sie aus, welche Aktion das Signal der Panel Detection auslösen soll: Einschalten von Warnleuchten, Senden von Warnmeldungen, Verhindern des Neustarts oder Anhalten der Maschine, wenn ein Element nicht wieder angebracht wird. Um leicht herauszufinden, wo ein Element fehlt, leuchtet das grüne Licht der Panel-Detection-Einheit rot, um anzuzeigen, dass das Element nicht mehr montiert ist. Sobald alle Elemente installiert sind, kann die Produktion wieder sicher aufgenommen werden. Troax Panel Detection ist ein gut dokumentiertes System, das für Troax-Maschinensicherungen angepasst ist und die Nachrüstung bestehender Troax-Maschinensicherungen ermöglicht.„Innovationen wie Troax Panel Detection und Lösungen unseres kürzlich übernommenen Unternehmens Claitec leiten eine neue Ära für Troax ein. Unser Angebot an physischem Schutz wird nun durch elektronische Lösungen für präventive Sicherheit ergänzt. Wir haben eine spannende Zeit vor uns, sowohl hinsichtlich passiver als auch aktiver Sicherheit. Troax Panel Detection ist der Ausgangspunkt", sagt Martin Henkow, Project Manager Troax Panel Detection, Troax AB.Weitere Informationen zu Troax Panel Detection finden Sie auf unserer Website (https://www.troax.com/)Informationen zu TroaxTroax ist der weltweit führende Anbieter von Schutzvorrichtungen für den Innenbereich („Metallgitterlösungen") für die Marktsegmente: Maschinenschutz, Lagerabtrennung und Objektschutz. Troax entwickelt qualitativ hochwertige und innovative Sicherheitslösungen zum Schutz von Menschen, Eigentum und Prozessen.Troax Group AB (publ), Reg.- Nr. 556916-4030 verfügt über eine globale Präsenz mit starker Vertriebskraft und effizienten Logistikeinrichtungen, was lokale Präsenz und kurze Lieferzeiten in 45 Ländern ermöglicht.Im Jahr 2022 betrug der Nettoumsatz von Troax rund 284 Mio. EUR, und die Zahl der Beschäftigten belief sich Ende 2022 auf etwa 1.100 Mitarbeiter. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Thomas WidstrandPresident und CEOTroax Group ABBox 89335 04 HillerstorpSchwedenTel.: 46 (0)370-82831 thomas.widstrand@troax.com