Troax AB Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmungslage der Anleger bezüglich des Unternehmens Troax war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen und über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Troax unterhalten. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende schüttet Troax im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,5 % aus, was 1,45 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 2,94 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert der Troax bei 60,09, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung als "Neutral".

Die Troax notiert derzeit bei 222,4 SEK, was -3,32 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +10,59 Prozent als "Gut" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.