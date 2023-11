Troax AB Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Analyse von Sentiment und Buzz um Troax ergibt ein neutrales Rating. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, und die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert. In Bezug auf die Fundamentaldaten weist Troax ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30 auf, während der Branchendurchschnitt bei 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Troax mit einer Ausschüttung von 2,32 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 %, was zu einer negativen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 198,88 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 201,4 SEK liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 173,02 SEK, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält Troax auf Basis der verschiedenen Analysen ein überwiegend positives Rating.