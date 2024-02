Troax AB Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Das Anlegersentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vermehrt die Troax-Aktie diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Troax, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Troax bei 200,91 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 218,6 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs bei +8,8 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 229,64 SEK, was einem Abstand von -4,81 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtnote von "Gut".

Anleger, die in die Troax-Aktie investieren, können derzeit eine Dividendenrendite von 1,5 % erzielen, was 1,51 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 32, was bedeutet, dass die Börse 32,65 Euro für jeden Euro Gewinn von Troax zahlt. Dies ist 34 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche. Aufgrund dessen wird die Troax-Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage des KGV.