Triwo AG will Mängel am Flughafen Hahn bis Jahresende beseitigen

LAUTZENHAUSEN (dpa-AFX) - Die Triwo AG will bis Ende des Jahres die größten Mängel am insolventen Flughafen Hahn beseitigt haben. "Wir sind auf einem guten Weg. Die Mitarbeiter sind sehr motiviert, und wir arbeiten gemeinsam an der kurzfristigen Bearbeitung der Instandhaltungsmängel", teilte Triwo-Chef Peter Adrian mit. "Bis Jahresende wollen wir die wichtigsten Instandsetzungen an den Flugbetriebseinrichtungen durchgeführt haben."

Der Flughafen Hahn ging im Herbst 2021 in Insolvenz. Im April dieses Jahres verkündete die rheinland-pfälzische Triwo AG den Kauf des Hunsrück-Flughafens. Damit ging eine lange Hängepartie zu Ende.

"Für 2024 arbeiten wir an einem neuen Flughafenmasterplan", teilte Adrian mit. Details nannte er nicht. Es gebe keine neue Zielsetzung für die Verteilung des Flugaufkommens. "Aktuell liegt die Passage deutlich im Plus und die Fracht leicht im Minus." Das entspreche in etwa der Entwicklung auf anderen deutschen Verkehrsflughäfen./wem/DP/zb