Triumph Science and Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Die Analysten haben die Aktien von Triumph Science & auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Triumph Science & in den sozialen Medien diskutiert. Deshalb wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche konnte Triumph Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,81 Prozent erzielen. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,04 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 23,72 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz im Internet. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Triumph Science & eine erhöhte Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50,41, was bedeutet, dass Triumph Science & weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie somit auch in der Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.