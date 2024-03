Triumph Science and Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der es Anlegern ermöglicht, die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Triumph Science & beträgt der RSI 38,46, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 37,57, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation wurde eine deutliche Verbesserung für Triumph Science & festgestellt. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Triumph Science & von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Gut" eingestuft werden kann. Auch die überwiegend positiven Themen rund um den Wert in den letzten Tagen bestärken diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Triumph Science & bei 11,51 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,85 CNH liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von +2,95 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 10,94 CNH, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +8,32 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.