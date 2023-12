Triumph Science and Aktie: Da kann man verrückt werden!

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden, und auch für Triumph Science & hat sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse für diese Aktie hinweist. Deswegen erhält Triumph Science & in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Triumph Science &-Aktie in den letzten 7 Tagen 53, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 59,41 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Triumph Science & mit 26,04 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Baumaterialien"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 17,35 Prozent kommt, liegt Triumph Science & mit 8,69 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,79 CNH mit dem aktuellen Kurs von 12,28 CNH eine Abweichung von +4,16 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 12,32 CNH zeigt eine Abweichung von -0,32 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.