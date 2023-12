Triumph Science and Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Triumph Science &-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bestätigt, der aktuell bei 11,81 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,61 CNH liegt, was einer Abweichung von +6,77 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 12,46 CNH, was nur eine geringe Abweichung von +1,2 Prozent vom letzten Schlusskurs bedeutet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis. Insgesamt erhält Triumph Science & daher ein "Gut"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite um 24,61 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz um die Aktie zeigt jedoch gemischte Ergebnisse. Während die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Betrachtung führt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der stabilen Stimmung und der fehlenden außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien mit einem "Neutral"-Rating bewertet.