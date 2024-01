Triumph Aktie: Das sollte jeder wissen!

Der Aktienkurs von Triumph im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt eine Rendite von -27,26 Prozent, was mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche der Handelsbanken erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,5 Prozent, wobei Triumph mit 28,77 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Triumph weist einen Wert von 42,2 auf, was deutlich höher ist als der Branchendurchschnitt von 15,62. Dies bedeutet eine Überbewertung um 170 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Triumph beträgt aktuell 72,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Triumph langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von 18 Analystenbewertungen liegen eine positive, eine neutrale und eine negative Einschätzung vor. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 56,33 USD, was einer Erwartung von -26,49 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.