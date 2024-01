Triumph Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Triumph im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Triumph, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Triumph liegt aktuell bei 84,62 Punkten, was zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 23,02, was bedeutet, dass Triumph hier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Triumph in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie war zudem deutlich mehr im Fokus der Anleger und erhielt eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Triumph in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -2238,51 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Sektorvergleich lag die Performance von Triumph 1313,53 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.