Triumph Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die technische Analyse der Triumph-Aktie zeigt, dass sie sowohl langfristig als auch kurzfristig in einem positiven Trend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 10,68 USD, während der letzte Schlusskurs bei 15,27 USD liegt, was einer Abweichung von +42,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 12,29 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der gleichen Branche ("Industrie") zeigt sich jedoch, dass Triumph mit einer Rendite von 60,62 Prozent mehr als 1183 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2078,43 Prozent, während Triumph mit 2017,81 Prozent auch hier deutlich darunter liegt und somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 37,26 auf, was 19 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und sie somit aus heutiger Sicht überbewertet macht. Daher erhält Triumph in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Triumph-Aktie einen Wert von 55,63 für RSI7 und 29,08 für RSI25. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für RSI7 und einer "Gut"-Einstufung für RSI25, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.